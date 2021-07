Inter-Nandez: conto alla rovescia. Intanto Inzaghi spera per un suo pupillo

Mercato Inter: oggi (giovedì 29 luglio, ndr) è in programma un nuovo incontro con il Cagliari per cercare di chiudere la trattativa Nandez.

"Sono previsti nuovi contatti fra i due club - conferma Tuttosport in edicola - dopo che è stato incessante il lavoro di mediazione per limare distanze che sono sempre più ridotte". La società sarda ha infatti aperto al prestito oneroso con il diritto di riscatto. "Il budget dell'Inter - spiega il quotidiano sportivo - è di 2-3 milioni, ma si può arrivare a 5. L'entità dovrà anche considerare la buonuscita da garantire a Radja Nainggolan". Nandez, intanto, domani (venerdì) tornerà in Italia "e attende con fibrillazione - informa Tuttosport - che venga perfezionato l'accordo con il Cagliari". Il quotidiano ricorda come "gli ottimi rapporti tra Inter e Cagliari aiutano a pensare in positivo". Non va infatti dimenticato che le due società hanno già chiuso per Dalbert e a fine mercato "pure uno tra Pinamonti e Satriano potrebbe finire in Sardegna una volta perfezionate le cessioni di Simeone e Cerri".

Tuttosport rivela infine che "Inzaghi, in cuor suo, spera ancora che possa aprirsi una porticina per Lazzari ma le risorse a disposizione, in assenza di cessioni, portano l'Inter a percorrere altre strade".