Inter, molti cambi per Conte in vista del match contro la Fiorentina

Inter, domani la squadra di Antonio Conte affronterà la Fiorentina nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno.

Conte, come scrive la Gazzetta dello Sport dovrà dosare le forze in vista del tour de force che caratterizzerà tutto il mese di febbraio. per questa ragione Sanchez e Vidal, che saranno assenti martedì prossimo per il ritorno di Coppa Italia, scenderanno sicuramente in campo.

Il cileno sostituirà Lautaro, e affiancherà Lukaku (assente nel match di andata per squalifica). Probabile anche l'assenza di uno tra Barella e Brozovic (o tutti e due) visto che entrambi sono diffidati e rischiano di saltare la gara contro la Lazio. Sulle fasce ecco Hakimi e Perisic, che sembrano avanti rispetto a Young e Darmian. Difficile vedere cambi in difesa.