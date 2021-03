Inter, mister Conte tra attesa dei nazionali e giorni liberi

Mister Conte ha concesso due giorni di riposo ai calciatori impegnati alla Pinetina, dopo la doppia seduta della giornata di ieri. Il gruppo ieri si è sottoposto nuovamente ad un giro di tamponi per tenere monitorata la situazione.

Come riposta stamani il Corriere dello Sport il tecnico è in attesa dei primi nazionali che dovrebbero far rientro mercoledì: "Mister Conte ha concesso due giorni liberi fissando la ripresa per lunedì. Intanto da mercoledì Appiano Gentile tornerà a riempirsi con i ritorni dei nazionali". Ed aggiunge: "I primi ad arrivare saranno Lukaku, Brozovic, Perisic, Hakimi e Skriniar, tutti impegnati martedì con le rispettive selezioni".

Ovviamente prima di tornare con il gruppo tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali dovranno effettuare un tampone molecolare. Il prossimo impegno è fissato per sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, con l'Inter che affronterà il Bologna cercando di mantenere il distacco sulle avversarie. La squadra tornerà dunque in campo dopo la sosta forzata, a causa dei vari contagi da Covid-19, che non ha permesso lo svolgimento regolare del match contro il Sassuolo.