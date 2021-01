Inter, mister Conte può sorridere con tre buone notizie all'orizzonte (CdS)

Oggi è il giorno del match, ma si sa che sia il mercato che le voci non si interrompono mai ed è ciò che viene riportato stamani dall'edizione del Corriere dello Sport che parla di un possibile stop di mercato in casa nerazzurra che però non avrebbe degli effetti catastrofici. Perchè questa affermazione? Beh è facile da spiegare: i rientri degli infortunati. Il popolo neroazzurro può dunque sorridere e sperare che i nuovi innesti possano apportare la garra necessaria per lo sprint verso l'obiettivo stagionale.

Si sa mister Conte qualche volto nuovo da questa finestra di mercato probabilmente lo otterrà, e potrebbero provenire tutti dallo stesso luogo ovvero dall'infermeria neroazzurra in quanto il tecnico nerazzurro può considerare a tutti gli effetti dei "nuovi acquisti" sia Stefano Sensi che Matias Vecino. Per il primo il quotidiano così si esprime: "Il primo, per cominciare, è stato titolare solo alla seconda giornata con il Benevento, poi è stato fermo due mesi per i soliti guai fisici, e solo a metà dicembre ha cominciato a dare qualche segnale confortante".

Se il numero 12 è sulla strada giusta per un recupero totale ora anche il numero 8 inizia ad intravedere la luce: "Vecino è da considerare un rinforzo perché, oltre mancare dai campi addirittura da luglio (il 21 fu operato al ginocchio destro), avrebbe dovuto fare le valigie durante questo mercato invernale. Invece, resterà e Conte è pronto ad impiegarlo non appena avrà recuperato la piena efficienza. Ci siamo quasi, visto che la prossima settimana tornerà ad allenarsi in gruppo". La terza ed ultima buona notizia è il ritorno tra i convocati di Sanchez, come anticipato già ieri, assente nel gruppo squadra dalla trasferta di Cagliari per il solito problema agli adduttori che gli aveva fatto inoltre saltare le ultime partite del 2020.