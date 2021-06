Inter, missione rinnovo per l'uomo imprescindibile di mister Inzaghi

Inter, missione rinnovo. Il duo Marotta e Ausilio, oltre alla questione rinforzi legata alla finestra del calciomercato, dovrà concentrarsi sul rinnovo di: Marcelo Brozovic. Il croato - all'Inter dal 2015 con 242 partite e 15 gol - viene reputato dal neo mister Simone Inzaghi incedibile: "Ok se bisogna sacrificare un big, ma lasciatemi Brozo". Parole che non lasciano spazio all'immaginazione.

Scrive così l'edizione odierna (domenica 27 giugno 2021, ndr) de La Gazzetta dello Sport che si concentra su un punto cruciale del futuro della mediana nerazzurra: il rinnovo del croato. La rosea così scrive: "Di sicuro, una volta partita la preparazione Marotta e Ausilio dovranno mettersi seduti con Brozovic per trovare un’intesa: il croato gi un anno fa sembrava sul punto di partire, ma alla fine è rimasto e s’è conquistato un posto da leader con Conte".

Il numero 77, in scadenza nel 2022, avrebbe avanzato le proprie richieste. Ora starà alla dirigenza trovare un accordo: "Un giocatore insostituibile per l’abilità nelle due fasi: mente e geometra dell’azione offensiva, primo uomo a protezione della difesa in fase di contenimento, dove il lavoro sulle linee di passaggio diventa sempre fondamentale". Una pedina di fondamentale importanza per lo scacchiere futuro di mister Inzaghi, il quale lo reputa imprescindibile, e per quello dell stessa Inter. Infatti, nonostante negli ultimi anni la sua posizione sia stata per più di una volta in bilico alla fine il croato ha sempre dimostrato la sua importanza ed il suo essere indispensabile. Non resta che attendere.