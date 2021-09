Inter, missione europea da compiere. Il gesto di Zhang si spiega così

L'inter dovrà invertire un trend negativo che prosegue ormai da 9 lunghi anni.

E' dal 2012 infatti che i nerazzurri non riescono a superare il girone di Champions League. In quell'occasione la squadra guidata da Ranieri arrivò tra le migliori 16, salvo poi essere eliminata da un modesto Marsiglia. A ricordarlo è la Gazzetta dello Sport, che "corregge" quanto asserito da Inzaghi in conferenza (aveva parlato di ultima qualificazione risalente al 2010). Questa sera inizia dunque un cammino che durerà 6 gare, al termine del quale i nerazzurri dovranno essere qualificati al turno successivo.

Zhang in particolare, nel corso della sua presidenza, ha visto i suoi uomini disputare 3 volte la Champions (questa sarà la quarta consecutiva) senza mai riuscire a superare la prima fase. La questione non è ovviamente solo sportiva, ma anche economica. la società ha bisogno degli introiti derivanti dalla qualificazione agli ottavi. Per questa ragione Zhang ieri ha riunito dirigenti, tecnico e squadra. Tutti in piedi nella sala dedicata alle analisi dei match ad ascoltare il discorso del presidente via Web (in attesa che a dicembre ci sia il rientro a Milano).