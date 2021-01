Inter Milan, un solo insufficiente. Il migliore si prende la scena

Inter Milan di ieri sera è stato un derby ricco di emozioni e di spunti. Il risultato sembra aver rispecchiato quanto visto in campo, ossia un'Inter dominante per lunga parte della gara. La Gazzetta dello sport ha attribuito la palma del migliore in campo a chi ha deciso il match al minuto 97, ossia a Christian Eriksen.

Il danese è entrato, si è proposto, ha fatto vedere sprazzi di quella qualità che un anno fa ha spinto Marotta a fare di tutto per prenderlo. E poi ha segnato, a modo suo, con una punizione che somigliava più ad una pennellata di un'artista, regalando la vittoria di un derby ricco di tensione. Voto 7 per lui quindi, così come Barella, stabilmente ai vertici di ogni classifica dei migliori in campo.

Il centrocampista italiano non si risparmia mai, ed è raro vederlo non offrire gare di alti livelli, fatte di qualità e tanta, tanta quantità. Molto bene anche Sanchez, premiato con 6,5. Unico al di sotto della sufficienza Darmian. Tutti gli altri nel mezzo.