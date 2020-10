Inter Milan, speranza Bastoni, niente Eriksen: la probabile formazione

Inter Milan, questa mattina la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su quella che dovrebbe essere la probabile formazione in vista del derby di sabato. La speranza di Conte è quella di recuperare Bastoni. Il difensore si sottoporrà al tampone giovedì, ed in caso di esito negativo potrà essere chiamato in causa, anche se partirebbe comunque dalla panchina.

Accanto a De Vrij spazio quindi, dal primo minuto, a D'Ambrosio e Kolarov. Sulle fasce, vista l'assenza di Young, spazio a Perisic a sinistra, mentre a destra l'inamovibile Hakimi. In mezzo al campo niente Eriksen: Conte ha bisogno di Brozovic perché marchi strettamente Calhanoglu.

La mediana verrà completata da Vidal e Barella, con uno dei due che avrà la facoltà di agire tra le linee. In attacco Lukaku e Lautaro con Sanchez pronto a subentrare.