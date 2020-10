Inter Milan, scelte obbligate per Conte. Un solo dubbio a centrocampo

Inter Milan, Conte si prepara ad affrontare il derby di sabato pomeriggio con gli uomini praticamente contati a causa del fatto che diversi giocatori sono risultati positivi al Covid.

La speranza è quella di recuperare Bastoni, che domani si sottoporrà al tampone, ed in caso di esito negativo, stando al nuovo protocollo, potrà essere convocato (anche se non potrà partite titolare visto che non si è mai allenato).

Quindi in difesa spazio a Kolarov e D'Ambrosio accanto a De Vrij. Sulle fasce spazio agli unici arruolabili, Hakimi e Perisic, visto che anche Young è assente. Vidal e Barella poi sono certi del posto. Unico dubbio Brozovic o Eriksen. Nel caso giocasse il danese cambierebbe l'assetto, visto che si passerebbe al 3-4-1-2. In attacco Lukaku e Lautaro.