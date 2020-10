Inter Milan, scelte obbligate per Conte: la (più che) probabile

Inter Milan, sabato pomeriggio andrà in scena il derby di Milano, con Conte che sta facendo fronte ad una vera e propria emergenza a causa dei diversi indisponibili risultati positivi al Covid. per questa ragione, scrive la Gazzetta dello Sport, le scelte sono praticamente obbligate.

In difesa D'Ambrosio e Kolarov sostituiranno Bastoni e Skriniar. Sulle fasce Hakimi e Perisic sono gli unici giocatori a disposizione, vista l'assenza di Young. In mezzo al campo Barella, Vidal e Brozovic.

Quest'ultimo, scrive la rosea, è un autentico talismano, in quanto nelle partite che contano risponde sempre presente, e in particolare, su 7 derby giocati ne ha perso solo 1 (4 le vittorie). In attacco ovviamente Lautaro e Lukaku, con Sanchez pronto a subentrare.