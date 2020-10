Inter Milan, piccola speranza per Conte di recuperare Bastoni

Inter Milan, il derby di sabato sera non è nato sotto la migliore stella, almeno per quanto riguarda la squadra di Conte. Tra i nerazzurri ci sono stati 6 positivi. Il tecnico sta studiando la formazione migliore da mettere in campo.

Un ulteriore motivo di preoccupazione è dato dal fatto che molti calciatori torneranno dalle nazionali giovedì, e dovranno sottoporsi al tampone. Oltre ad avere gli uomini contati quindi c'è anche poco tempo per preparare il match.

Esiste però qualche piccola speranza che venga recuperato Bastoni, che il 16 terminerà i 10 giorni di quarantena, e qualora risultasse negativo al tampone sarebbe arruolabile. Quasi impossibile che venga schierato dal primo minuto, più facile l'utilizzo a gara in corso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.