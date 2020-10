Inter Milan, out Bastoni e Kolarov. Conte studia le alternative

Inter Milan, Conte, che in occasione del derby dovrà fare a meno di due terzi della difesa titolare, sta studiano in questi giorni le alternative. Skriniar e Bastoni sono risultati positivi al Covid, e per questa ragione saranno out per 15 giorni.

Ora la logica spinge Conte a schierare Kolarov e D'Ambrosio, che sono considerati rispettivamente le prime alternative per il centro sinistra e per il centro destra. I due però nelle occasioni precedenti non hanno brillato, ed in particolar modo Kolarov.

Il serbo ora tornerà dall'impegno con la sua nazionale solo giovedì, e non avrà tempo quindi di migliorare il suo inserimento negli schemi contiani. Le scelte però in questo momento sembrano essere obbligate, visto che poi ci sono, tra gli arruolabili, solo Ranocchia e il nuovo acquisto Darmian.