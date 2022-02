Inter-Milan, le probabili scelte di Simone Inzaghi. Così in campo alle 18

Inter, poche ore all’importantissima sfida contro il Milan.

Ieri, la dirigenza e il presidente Steven Zhang hanno mostrato la loro vicinanza a tutta la squadra nel ritiro dell’Inter. Mister Simone Inzaghi è alle prese in queste ore con le ultime scelte riguardo gli 11 titolari che scenderanno in campo alle ore 18 per affrontare i cugini rossoneri in un derby che si annuncia spettacolare e pieno di sorprese.

Sorprese che Inzaghi dovrebbe aver evitato per quanto riguarda le decisioni sulla formazione; secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico piacentino potrà infatti contare sui titolarissimi.

In porta andrà Samir Handanovic, davanti a lui il terzetto titolare composto da Bastoni, De Vrij e Skriniar; in mediana Brozovic coadiuvato da Barella e dall’ex di turno Calhanoglu, mentre sulle fasce agiranno Perisic e Dumfires. Davanti, invece, l’unico dubbio per Inzaghi riguarda il ballottaggio che vede favorito Lautaro Martinez su Alexis Sanchez, certo del posto invece Edin Dzeko autore del gol vittoria al 90’ nello scorso turno di campionato. Chi invece rischia di non esserci è Felipe Caicedo, attaccante nerazzurro prelevato in prestito dal Genoa nel corso dell’ultima sessione di mercato. Il calciatore ecuadoriano infatti ha lamentato nelle scorse ore un affaticamento muscolare che potrebbe negargli la gioia dell’esordio in un match così importante. Sarà comunque decisivo il provino di questa mattina, nel quale Inzaghi potrà valutare le condizioni dell’ex attaccante della Lazio ed eventualmente convocarlo.

Non saranno invece sicuramente a disposizione Correa e Gosens, entrambi infortunati ma con un percorso di riabilitazione ben definito che dovrebbe rivederli in campo entro la fine del mese.