Inter Milan, la pausa offre ad un giocatore un'occasione d'oro per riscattarsi

Inter Milan, la pausa della nazionali regala ad un calciatore nerazzurro un'occasione d'oro per riscattarsi agli occhi di Conte. Si tratta di Radja Nainggolan, che, come scrive la Gazzetta dello Sport, è uno degli 8 calciatori rimasti a Milano in occasione della pausa per le nazionali.

Il belga aveva letteralmente la valigia in mano, pronto per tornare al Cagliari, questa volta a titolo definitivo. Poi l'accordo tra i club non è stato trovato, e alla fine è rimasto in nerazzurro.

Ora avrà la possibilità si stare a stretto contatto con l'allenatore, e questo potrebbe aiutare in maniera importante il suo processo di reintegramento. Nainggolan è stato anche inserito nella lista Champions. Oltre lui si stanno allenando ad Appiano Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Gagliardini e Young.