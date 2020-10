Inter Milan, l'emergenza diventa occasione per 2 giocatori finora ai margini

Inter Milan andrà in scena sabato 17, e i nerazzurri ci arrivano in una situazione tutt'altro che serena, visti i diversi positivi al Covid emersi in questi ultimi giorni. Conte dovrà infatti fare sicuramente a meno di Gagliardini, Bastoni, Nainggolan e Skriniar. I primi tre al momento si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni, mentre il difensore slovacco è rimasto nella sua patria. Oggi verrà svolto un nuovo giro di tamponi, nella speranza che non emergano nuovi casi.

Per ora i pochi giocatori rimasti a Milano, ossia Handanovic, Radu, Padelli, Darmian, Ranocchia e Young, hanno ottenuto un isolamento fiduciaro, e potranno fare la spola tra il centro di allenamento e la propria abitazione.Non il modo migliore di preparare un derby, come scrive la Gazzetta dello Sport. Intanto Conte pensa alle possibili soluzioni. Se in difesa, ai due lati di De Vrij, i favoriti sono Kolarov e D'Ambrosio, a centrocampo ci sarà la chance per uno dei due giocatori finora più ai margini. Brozovic, addirittura un sacrificabile sul mercato, sembra essere in vantaggio rispetto ad Eriksen. Il danese, che non ha avuto molto spazio in questa primissima parte di stagione, scenderà quasi sicuramente in campo contro il Milan, se non da titolare a gara in corso.