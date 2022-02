Inter-Milan è una finale. Per un nerazzurro può essere l'ultimo derby

Inter-Milan sarà come una finale.

Il Corriere dello Sport si spinge nella metafora, sottolineando il carattere (forse) già decisivo del match in programma questo pomeriggio al Meazza. Sarà una gara attesissima: un po' per il carattere speciale di ogni derby, un po' per gli effetti possibili su una classifica che, in caso di successo di una delle due compagini, potrebbe dare nuovi argomenti alla stagione. L'Inter, ovviamente, punta alla vittoria per creare un solco sui rivali. Il Milan spera, invece, di recuperare punti preziosi, e ritornare con autorevolezza a pensare ai giochi di vertice.

Ecco perché Inter-Milan viene definita oggi dal quotidiano il festival del calcio italiano.

E tra i pali sarà grande sfida fra Maignan e Handanovic. Un focus viene dedicato dal giornale ai due numeri uno di Inter e Milan. Per il francese sarà il primo derby; per lo sloveno potrebbe anche essere l'ultimo. Riferimento, evidentemente, all'arrivo di Onana e alla concorrenza che, dalla prossima stagione, aumenterà tra i pali. Ma Handanovic, che sta vivendo una delle sue migliori stagioni in nerazzurro, conta di candidarsi ancora a numero uno. L'obiettivo è non arrestare qui il suo filotto di derby (almeno da titolare). "La pensione e l'addio alla Pinetina possono attendere", scrive il quotidiano sulle speranze del capitano nerazzurro. Inter-Milan e le chiavi tattiche: leggi qui l'approfondimento su tutti i duelli del derby.