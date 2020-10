Inter-Milan, derby verso l'autorizzazione nonostante i contagi (GdS)

Inter-Milan, meno sette giorni ad una delle partite più importanti di una stagione ovvero il derby. Un match che però rischia di essere molto particolare dati gli svariati casi di positività al Covid-19 riscontrati nei due club in quest'ultimi giorni. Quest'oggi l'edizione in edicola della Gazzetta dello Sport si concentra proprio su questa situazione all'ombra della Madonnina. Al momento i nerazzurri presentano qualche caso in più dei cugini rossoneri che da una parte festeggiano per la negatività al tampone di Zlatan Ibrahimovic e dall'altra registrano un altro caso con il contagio di Gabbia.

Ad Appiano invece dopo i primi due casi che hanno coinvolto Bastoni e Skriniar e la successiva aggiunta di Nainggolan e Gaglairdini ora - con il secondo giro di tamponi effettuato a tutto il gruppo nella giornata di ieri - è risultato positivo anche il secondo portiere Ionut Radu: "Radu, come da prassi, verrà sottoposto oggi a ulteriore tampone e, intanto, ha già iniziato la quarantena come il “collega” b. Nel mentre, l’Inter valuta se serrare le fila per il resto della compagnia rimasta a Milano: tolti i positivi Ninja e Gaglia, ci sono infatti Handanovic, Young, Ranocchia, Padelli e Darmian" ricorda il giornale tra le sue pagine.

Quest'ultimi sono sono già in isolamento fiduciario in accordo con l’Ats di Milano e Como e si muovono solamente per recarsi presso il centro d'allenamento. Da domani però il club starebbe valutando di far trascorrere loro le intere giornate al Suning Training Centre: "Ma da domani potrebbero passare le giornate alla Pinetina: il club studia, infatti, un isolamento totale solo per qualche giorno".

Nonostante quest'ultimi casi e quelli che stanno emergendo dall'Under-21 dove sono presenti sia Pinamonti che Tonali - quest'ultimi due passeranno l'isolamento fiduciario a Tirrenia e dopo due tamponi negativi potranno fare rientro presso i club - dalla Lega filtra ottimismo per lo svolgimento del match: "Se le squadre seguiranno nei dettagli quanto prescritto dai regolamenti, l’Ats non potrà che autorizzare questo derby, il più strano di sempre. Parallelamente, prosegue il dibattito sull’ormai celebre protocollo da implementare, alla luce della crescita dei contagi".