Inter-Milan, Crespo gioca il derby (e individua il pericolo numero uno)

Inter e Milan si sfideranno martedì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Hernan Crespo ha detto la sua ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "Inzaghi ha ritrovato le geometrie e gli equilibri che solo Brozovic sa garantire e la squadra si è rimessa in moto. Il Milan non ha avuto passaggi a vuoto veri e propri, quanto piuttosto delle frenate dovute alla mancanza di cattiveria sotto porta. Il gioco non è mai mancato, mancavano i gol e con il Genoa sono finalmente arrivati. Al derby rossoneri e nerazzurri arrivano alla pari, sarà una resa dei conti spettacolare", le parole del bomber argentino, protagonista con entrambe le maglie.

Crespo avverte... "eliminare i nerazzurri dalla Coppa può dare al Milan lo slancio giusto per la volata finale, e far vacillare qualche certezza tra gli uomini di Inzaghi".

Uno in particolare, fra i rossoneri, il calciatore da tenere sott'occhio per Valdanito. "Giroud è uno di quei calciatori che vivono per partite come questa. E per obiettivi come quelli del Milan di quest'anno".