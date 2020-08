Inter Messi, la Gazzetta insiste: "Leo pensa all'addio, nerazzurri occhio"

Che la numero dieci di Leo Messi sia stampata sulle prime pagine di un quotidiano sportivo non é certo una novitá, e di recente comincia a non esserlo anche l’associazione di quel nome tanto altisonante ad altri club, su tutti quello degli Zhang. Ancora una volta, la Gazzetta dello Sport insiste sulla pista che vedrebbe il club di viale della Liberazione fare sul serio per la Pulce. La suggestione che vedrebbe l’Inter dei cinesi intenzionata a mettere in piedi un’operazione di mercato ben oltre il clamoroso, trova ulteriore spazio dopo le presunte intenzioni di Messi rese pubbliche da alcuni giornali durante la giornata di ieri.

Secondo molte fonti tra cui AS e Marca, il numero dieci di Barcellona e Argentina starebbe infatti riflettendo profondamente sul proprio futuro e sarebbe probabilmente intenzionato a lasciare i blaugrana. La disfatta contro i tedeschi del Bayern Monaco sarebbe stata la ciliegina finale e adesso, riporta il quotidiano rosa, qualora tale addio si concretizzasse l’Inter sarebbe davvero pronta con la collaborazione degli sponsor a sfidare la concorrenza dei club piú ricchi d’Europa e a provare a portare il sei volte pallone d’oro a Milano.