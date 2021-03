Inter, messaggio di Conte a giocatori e società sul caos nazionali

Inter, non c'è solo il caos legato all'emergenza Coronavirus da dover essere fronteggiata in casa nerazzurra, visto che oggi è esploso anche il caso nazionali. L'Ats di Milano avrebbe dato il via libera a Brozovic, Perisic, Skriniar, Eriksen e Lukaku di raggiungere le proprie nazionali. Questo porta a due problematiche, come riporta la Gazzetta dello Sport.

"I trasferimenti, che non possono mai garantire al 100% l’isolamento fiduciario. E il fatto di entrare a contatto con persone diverse dal gruppo squadra originario. Di sicuro, la bolla chiesta dall’Ats all’Inter viene 'rotta': in Italia, per questo, sono previste sanzioni penali e sportive".

Questo ovviamente genera preoccupazione al tecnico nerazzurro, che già in un caso si è ritrovato (nel corso di una pausa delle nazionali) a dover far fronte ad un'emergenza legata al Covid. Ed il messaggio di Conte a società e calciatori sarebbe stato chiaro: "lo scudetto passa anche da questi particolari."