Inter, mercato verso la fine: un'entrata (forse due) un'uscita e una conferma

Inter, mancano ormai pochissimi giorni alla fine del mercato, e qualcosa in casa nerazzurra si sta ancora muovendo, sia per le entrate che per le uscite. A fare il punto è stata la Gazzetta dello Sport, che ha parlato di tutti i movimenti ancora in piedi. Il sogno Kanté, almeno per questa sessione, sembra essere destinato a rimanere tale. Secondo la rosea solo un colpo di scena potrebbe cambiare la situazione, ma appare improbabile.

Marcos Alonso potrebbe invece essere la seconda entrata di questa parte finale di mercato. Lo spagnolo dopo la lite con Lampard è fuori rosa, per questo potrebbe concretizzarsi una partenza con condizioni vantaggiose, magari in prestito. Sarà però necessaria la cessione di Dalbert.

Chi è certo di diventare un giocatore dell'Inter è Darmian, che potrebbe arrivare anche oggi. In un uscita invece c'è Nainggolan, ad un passo dal ritorno al Cagliari. Infine Skriniar resterà all'Inter, come confermato ieri da Ausilio. Lo slovacco non raggiungerà Mourinho a Londra.