Inter, mercato non ancora chiuso. Si lavora su 4 colpi

Inter, il mercato nerazzurro è tutt'altro che chiuso. Questo è quanto riporta Tuttosport nell'edizione odierna, che fa il punto sulle strategie di Marotta, Ausilio e Conte. Il sogno di mercato resta Kanté, che però è molto complicato. Il Chelsea vorrebbe 50 milioni di euro, mentre per il giocatore serve un ingaggio da 8 milioni.

Affinché la trattativa possa decollare sarà quindi necessaria più di una cessione. Per questa ragione continuano a monitorarsi le alternative, che secondo il quotidiano romano sarebbero Sissokho, Thomas, Tolisso e Locatelli.

In caso di cessione di Skriniar (che potrebbe finanziare almeno in parte Kanté) l'obiettivo sarebbe Smalling, visto che la Fiorentina chiede troppo per Milenkovic. Poi è tutto fatto per l'arrivo di Darmian, che potrebbe non arrivare da solo dal Parma. Anche Gervinho infatti piace a Conte e potrebbe essere un colpo last minute in attacco.