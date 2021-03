Inter, martedì l'annuncio di "Inter Milano": possibile qualche anticipazione

È arrivata l'ora del cambiamento. Ebbene sì, da martedì l'Inter entrerà in una nuova fase della sua storia. Dopo l'ultima modifica apportata al logo ai tempi di Thohir, ora è tempo di rendere ancora più moderno ed attuale il tutto. Il club nella giornata di ieri - con alcuni video - ha annunciato il lancio del nuovo logo per martedì.

D'ora in poi si parlerà di Inter Milano con le due lettere, la I e la M, centrali nel nuovo stemma. Come riporta stamani il Corriere dello Sport il lavori stanno proseguendo con la rimozione del vecchio logo dall'esterno della sede del club: "Dall'esterno della sede di viale della Liberazione è stato già rimosso quello che campeggiava su una parete. Anche lì saranno messe le lettere "I" ed "M", il claim della nuova campagna".

Inoltre il quotidiano conferma la data di martedì e annuncia che il logo sarà presente su tutte le divise dalla prossima stagione sportiva: "Naturalmente il logo rinnovato sarà sulle divise della prossima stagione". Stando ai rumors però, non è da escludere che, in occasione dell'annuncio ufficiale, non possa già essere messa a disposizione una quarta divisa - in collaborazione con Nike - oppure un maglia pre-match con il nuovo logo così da anticipare il tutto ai tifosi.