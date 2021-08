Inter, Marotta va a bersaglio: accordo raggiunto con il big

Inter, è un'estate particolarmente movimentata per gli uomini mercato nerazzurri, ed in particolar modo per l'amministratore delegato Beppe Marotta. Quest'ultimo infatti ha dovuto risolvere questioni particolarmente spinose negli ultimi tre mesi. Dall'addio di Conte, e la conseguente ricerca del sostituto che ha portato a Inzaghi, fino alle cessioni eccellenti. Hakimi era il sacrificato designato per far si che i conti quadrassero.

Poi però è arrivato il fulmine a cile sereno che ha strappato al nuovo allenatore anche Lukaku. Marotta ha saputo acquistare 4 elementi riducendo al minimo l'investimento. E ora, come riportato dal Corriere della Sera, starebbe portando a casa un altro risultato molto importante. L'Inter infatti sarebbe ad un passo dal chiudere l'accordo con Lautaro Martinez ed il suo entourage per il rinnovo contrattuale.

L'argentino, dopo essere stato vicino al Barcellona un anno fa, e dopo essere stato al centro di qualche voce di mercato nel corso dell'estate, ha scelto di continuare a sposare la causa nerazzurra. Il nuovo contratto dovrebbe assicurargli uno stipendio da 6 milioni di euro annui. Resta da capire se la durata sarà di 4 o 5 anni, e se la clausola rescissoria, come si evince dalle voci che circolano, sarà davvero eliminata. Secondo il quotidiano citato le parti sarebbero ormai d'accordo su tutto, e la conclusione dell'accordo dovrebbe avvenire mercoledì, quindi non appena il mercato sarà concluso.