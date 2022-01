Inter, Marotta scatenato rivoluziona l'attacco: Dybala e un altro nome nel mirino

Mercato Inter, si continua a parlare di Paulo Dybala in ottica nerazzurra.

Questa mattina a fare il punto della situazione ci ha pensato il Corriere della Sera. Il quotidiano ha chiarito che a fare la differenza sarà la volontà del giocatore, che al momento ha come priorità quella di trovare un accodo con la Juventus. Qualora l'argentino decidesse di rompere con il suo attuale club la pista potrebbe diventare davvero bollente, nonostante ci sia da fare i conti anche con l'interesse di Atletico Madrid e Tottenham. Una volta chiarita la volontà del calciatore bisognerà fare delle valutazioni economiche, ma da quel punto di vista Beppe Marotta sembra essersi già fatto i conti.

Le uscite di Sanchez, Vecino e Vidal alleggeriranno di molto il monte ingaggi (senza scorda Eriksen), rendendo possibile il colpo Dybala. A questo punto, prosegue il quotidiano, ci sarebbe solo un'ultima questione da affrontare, ossia quelle inerente al piano tecnico. Prendere il bianconero è davvero necessario o converrebbe prendere un profilo diverso? Edin Dzeko tra un anno andrà per i 37 anni, quindi bisognerà cercare una prima punta. Secondo il Corriere della Sera in questo senso il nome buono potrebbe essere quello di Gialnuca Scamacca. E non sarebbe assolutamente da escludersi che Marotta tenti di prenderli entrambi, rivoluzionando così l'intero reparto offensivo.