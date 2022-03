Inter, Marotta prova il grande colpo di mercato e Inzaghi aspetta

Inter, Marotta in questi giorni sta lavorando ad un colpo di mercato che avrebbe del clamoroso per la storia del giocatore e per il clamore mediatico che susciterebbe il suo acquisto.

La prima volta che Paulo Dybala incontrò Beppe Marotta non aveva ancora compiuto gli anni di Dusan Vlahovic riporta oggi, domenica 6 marzo, la Gazzetta dello Sport. La suggestione esiste ed è anche abbastanza concreta nella mente di Marotta, perché la questione del rinnovo con la Juventus della Joya non è per niente scontata.

L'agente di Dybala Jorge Antun è arrivato a Torino nei giorni scorsi per vedere la Juventus, ma non è detto che il suo giro italiano si fermi nel capoluogo piemontese. Come riportato dal quotidiano per adesso Marotta si è limitato ad un contatto telefonico, in cui ha espresso il forte interesse del club per Dybala. Lo stesso Simone Inzaghi è da sempre un grande estimatore del fantasista argentino.

Per il momento è tutto rimandato a dopo l'incontro tra l'agente di Dybala e la dirigenza bianconera che dovrebbe avvenire a metà della prossima settimana per la Rosea. L’Inter non ha le risorse finanziarie per arrivare alla prima offerta bianconera di novembre di 8 milioni più 2 di bonus fino al 2026 ma se la proposta della dirigenza juventina sarà al ribasso (come è probabile) Marotta si inserirà fortemente nella trattativa.

Ci sarà tempo e modo per approfondire cifre e durata, ma il desiderio di Marotta di provare a portarlo in nerazzurro è sicuramente reale.

Dybala piace all’Inter ma non solo: un giocatore con il suo talento a scadenza di contratto fa gola a tutti. Marotta osserva e monitora costantemente la situazione.