Inter, Marotta lavora sotto traccia al suo pallino. In 10 giorni arrivano novità

Inter, Beppe Marotta non molla Paulo Dybala.

Anche questa mattina la Gazzetta dello Sport ha riportato aggiornamenti sulla trattativa che l'amministratore delegato nerazzurro sta portando avanti sotto traccia per l'attaccante argentino della Juventus. I rapporti tra l'ex Palermo e Massimiliano Allegri sembrano ai minimi storici, e ad oggi l'ipotesi del rinnovo contrattuale appare davvero lontana. Per questa ragione la dirigenza nerazzurra resta alla finestra, per capire quale sarà l'evoluzione della vicenda. Per ora c'è stato un contatto con l'agente del calciatore, con il quale si è ribadito l'assoluta stima che Simone Inzaghi nutre nei confronti di Dybala, oltre che il forte desiderio di allenarlo.

"Jorge Antun è arrivato a Torino nei giorni scorsi per vedere la Juventus, ma non è detto che il suo tour italiano si fermi qui. Per ora lui e Marotta si sono limitati a un contatto telefonico, in cui il nerazzurro ha ribadito l'interesse del suo club per Dybala e ha trasferito al procuratore il gradimento dell'allenatore: Simone Inzaghi è da sempre un grande estimatore di Paulo e sarebbe felice di poterlo allenare. Antun per il momento si è limitato a incassare i complimenti e ringraziare, rimandando altri discorsi a dopo il confronto con la Juventus, che dovrebbe avvenire a metà della prossima settimana".