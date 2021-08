Inter: "Marotta, Ausilio e Baccin non pensano alle dimissioni". Tuttosport in edicola oggi, venerdì 6 agosto, smentisce le voci circolate nel corso della giornata di ieri sul futuro della dirigenza nerazzurra. "Anzi: sono decisi più che mai a chiudere una volta per tutte la storia Lukaku entro la fine di questo weekend".

Sulla trattativa fra il Chelsea e i nerazzurri per il centravanti belga, il quotidiano torinese rivela un'indiscrezione: "Se in viale della Liberazione non perverrà quell'offerta irrinunciabile da almeno 130 milioni di euro per il belga, da lunedì non verrà più presa in considerazione alcuna proposta per il giocatore. E Romelu, volente o nolente, resterà a Milano". Ma qual è la situazione a oggi? "La proposta rimane quella originale, in tripla cifra: 100 milioni più Marcos Alonso, il cui cartellino è valutato dai Blues 18 milioni, una soluzione che però è già stata rispedita al mittente in quanto non corrisponde alle esigenze dei campioni d'Italia".

Tuttosport spiega poi che "dalla Cina attendono perciò un importante rilancio del Chelsea per oggi (venerdì) con un nuovo contatto fra le parti: gli inglesi lavorano a una nuova proposta per spingersi fino a 120 milioni. E nel frattempo - prosegue il quotidiano torinese - Steven Zhang riflette sull'opportunità o meno di un'operazione che darebbe sì ossigeno alle casse della società, ma che porterebbe anche squilibri di vario tipo: il malcontento della tifoseria, le perplessità dell'allenatore, l'indebolimento della rosa con il conseguente rischio di mancare gli appuntamenti decisivi".

Intanto, però, come detto, la dirigenza resta compatta. Tuttosport conferma che "Marotta, Ausilio e Baccin non pensano alle dimissioni" a differenza di quanto, invece, era trapelato nel corso della giornata di ieri (giovedì 5 agosto).