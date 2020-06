Inter, Marotta alle prese con una questione spinosa riguardante 2 giocatori

L'Inter è alle prese con una questione spinosa riguardante Moses e Alexis Sanchez, che potrebbero non chiudere la stagione in nerazzurro. I due infatti sono in prestito rispettivamente da Chelsea e Manchester United, e questi club sembrano orientati a far terminare il prestito alla conclusione del campionato.

Se ciò fosse confermato Conte si ritroverebbe a dover affrontare l'Europa League senza l'esterno e la seconda punta in questione. Il fatto che questa ipotesi sia più che concreta è confermata dallo stesso marotta, che ieri ha spiegato la situazione. Il protocollo emanato dalla Federcalcio garantisce il prolungamento dei prestiti fino alla fine della stagione, Europa League compresa.

La Uefa non ha fatto altrettanto, e per questo sta alla discrezionalità dei club stabilire come comportarsi. Lo riporta il Corriere dello sport.