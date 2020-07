Inter, Marotta accelera sul mercato: triplo colpo in arrivo?

Dopo il pareggio ottenuto nei minuti finali in casa della Roma per 2-2, la dirigenza nerazzurra si rituffa sul mercato. Beppe Marotta, dall'alto della sua esperienza, sa cosa manca a quest'Inter e d'accordo con Antonio Conte, cercherà sicuramente di migliorare l'intera rosa. Come riportato questa mattina da Tuttosport, si lavora soprattutto su tre nomi: Emerson Palmieri, Kumbulla e Tonali.

L'ipotesi triplo colpo, vista e considerata la situazione delle trattative, potrebbe diventare reale a giorni ma al contempo, come ben si sa in fase di mercato, non tutto deve essere considerato scontato. La trattativa per portare in nerazzurro il difensore dell'Hellas Verona Kumbulla ha visto un controsorpasso dell'Inter sulla Lazio. Il club di Via della Liberazione ha da tempo il sì del giocatore mentre manca ancora l'accordo con gli scaligeri.

La valutazione fatta dal club veneto è di 30 milioni e l'Inter, dal canto suo, potrebbe giocarsi due carte più che fondamentali quali la permanenza di Salsedo e il cartellino di Dimarco, che ben ha figurato nella seconda metà di stagione. Per quanto riguarda invece la situazione relativa a Tonali, il giocatore di proprietà del Brescia non intende accettare altre destinazioni ed è convinto della scelta fatta. L'accordo con il centrocampista, a differenza di quello con il Brescia, è stato trovato da tempo e i nerazzurri al momento sono certi di poter trovare un accordo in stile Barella.

Infine, si continua a monitorare anche la pista che porta all'esterno sinistro del Chelsea Emerson Palmieri. Anche in questo caso, Marotta ha avuto modo di poter definire l'accordo con il giocatore ed ora punta ad ottenere uno scontro dal club inglese rispetto agli iniziali 30 milioni chiesti.