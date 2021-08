Inter, Marotta a lavoro per un attaccante italiano, a prescindere da Lukaku

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato una notizia riguardante le strategie di mercato per l'attacco nerazzurro. Marotta starebbe infatti lavorando su un giovane profilo italiano, a prescindere da cosa accadrà con Lukaku, che sembra però essere ormai ad un passo dal Chelsea. Il giocatore che piace è il giovane Scamacca.

L'attaccante si trova in forza al Sassuolo, e Marotta ha un rapporto splendido con Carnevali.al momento il club emiliano non vorrebbe privarsene , se non a titolo definitivo. Tuttavia la strategia del club nerazzurro è quella di attendere la fine del mercato per poterlo strappare con una formula favorevole (prestito con diritto di riscatto o con obbligo mascherato).

Il giocatore appunto è un obiettivo a prescindere da tutto il resto, in quanto l'Inter ha necessità di acquistare una quarta punta vista l'imminente partenza di Pinamonti, in direzione Empoli. Con il Sassuolo sono in piedi dialoghi anche per Raspadori, che potrebbe arrivare nell'ambito del reinvestimento della somma ottenuta dalla cessione di Lukaku. In questo senso però le strategie al momento sembrano essere altre.