Inter, Marotta a lavoro per evitare che un gioiello finisca alla Juventus

L'Inter vuole evitare un Zaniolo bis, come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Ed in questo caso il gioiello da tutelare Pinamonti, oggetto dei desideri della Juventus. I bianconeri negli ultimi anni sono stai molto attenti al mercato dei giovani talenti italiani, e l'attaccante attualmente al genoa rientra in questo profilo. per questa ragione Paratici ha messo gli occhi sul giocatore.

Marotta vorrebbe evitare di perdere definitivamente il ragazzo, facendolo finire addirittura ai rivali storici. Per questa ragione starebbe lavorando in sinergia con il Genoa per trovare una nuova destinazione a Pinamonti. Si potrebbe replicare quanto avvenuto con Salcedo, e a maggior ragione visto che il Verona cerca un attaccante. Altrimenti ci sarebbero diverse opzioni in Francia.

L'ostacolo è rappresentato dal fatto che Preziosi vorrebbe quanto meno incassare i 18 milioni di euro già spesi. Per questo resta viva l'ipotesi che Pinamonti cerchi l'esplosione definitiva a Genova, e rimanga in rossoblu anche la prossima stagione.