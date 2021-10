Inter, mancano 15 giorni alla Lazio ma è già emergenza. Il punto

L'Inter in vista della Lazio potrebbe dover fare a meno dei 5 giocatori sudamericani.

Probabilmente Simone Inzaghi se lo immaginava in maniera diversa il suo ritorno in quella che, per 22 anni, è stata la sua casa. Il cammino in nerazzurro, al netto di qualche aspetto da registrare, sta proseguendo in maniera spedita (almeno in campionato). Ora però i nerazzurri, al rientro dalla sosta, sono attesi dal secondo big match di stagione, dopo quello pareggiato con l'Atalanta. Ed il tecnico non arriva nelle condizioni migliori alla gara contro la Lazio (che sarà orfana di Acerbi). Il problema nasce dagli impegni che i giocatori dovranno rispettare con le proprie nazionali.

Sono 15, ricorda Tuttosport, i calciatori che lasceranno Milano in questi giorni (qui la lista completa). Gli azzurri impegnati con la nazionale di Mancini non preoccupano. L'ultima partita infatti verrà disputata domenica sera (finale o finale per il terzo o quarto posto di Nations League). Martedì invece scenderà in campo la Bosnia di Dzeko. Il vero problema, come risaputo, è rappresentato dai 5 sudamericani, che disputeranno l'ultimo match nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre, con l'Inter che sarà impegnata sabato pomeriggio (16 ottobre) a Roma.

Nell'ultima occasione era stato organizzato un charter per il garantire il tempestivo rientro in Europa, e lo stesso dovrebbe accadere questa volta. L'Inter è pronta ad organizzarsi con le altre squadre di A, ed in particolare con la Juventus, ma il problema resta. I 5 giocatori rientreranno nella notte di venerdì, poche ore prima della partita. Inzaghi non sarebbe neanche certo di poterli convocare. Discorso diverso qualora questi giocatori saltassero l'ultimo impegno con le loro rappresentative, ma la società nerazzurra, chiude Tuttosport, non chiederà sconti. Si va verso quindi una vera e propria emergenza, viste le possibili assenze di Lautaro, Correa, Vidal, Vecino e Sanchez (che si trova al centro di una polemica per il posto Instagram di sabato 2 ottobre).