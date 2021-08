Inter: 'Mamma mia Correa!' Ma c'è un inquietante dato su Çalhanoğlu

Verona-Inter: "Mamma mia, Correa!". È il 'cuore' delle pagelle del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 28 agosto. Il quotidiano sportivo pone l'accento sulla prestazione de 'El Tucu': "Il grimaldello che rompe la serratura. La vince lui, all'esordio, con un insospettabile stacco da centravanti e un fendente rasoterra. Tutto in quarto d'ora".

Nelle sue pagelle, però, Roberto Maida pone l'accento anche su ciò che ieri sera (venerdì) non ha funzionato allo stadio Bentegodi. "La sua Inter non luccica" scrive infatti nella valutazione di Simone Inzaghi. Il primo insufficiente è il portiere Samir Handanovic: "Sceglie un passaggio centrale davvero insensato, innescando la rete di Ilic". Dopodiché l'attenzione si sposta su Marcelo Brozovic: "Alla partita 200 in A, si trova sempre tra i piedi Ilic al quale concede, senza grandi responsabilità, la rete dell'1-0. Ma la sua regia in generale, è confusa". Non supera la prova neppure Hakan Çalhanoğlu: "Incerto, mai davvero dentro la partita: 19 palloni persi".

Fra i promossi, invece, spuntano Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Arturo Vidal. Secondo il Corriere dello Sport il difensore è risultato "minaccioso quando avanza" mentre "dietro la sua serata è comoda". Sul 'Toro' il giudizio è da 6,5: "Al primo tentativo prende in pieno Montipò, al secondo fa centro. Non è ancora in grande condizione, ma insomma: il suo lo fa". Infine la prestazione del centrocampista cileno che, come il Genoa, è stato fra i primi cambi voluti da Inzaghi: "Alza il ritmo della manovra. Dal suo piede nasce il gol dell'1-2".