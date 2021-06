Inter, Madonna saluta la Primavera, al suo posto un eroe del triplete

Inter, è stata fatale per la Primavera Armando Madonna la sconfitta in semifinale contro l'Empoli per 3 a 2 avvenuta domenica sera. I toscani troveranno l'Atalanta, mentre per i nerazzurri la stagione termina qui.

Il tecnico, dopo tre stagioni alla guida della squadra (ha raccolto l'eredità di Vecchi), lascia il posto a Christian Chivu. Come riportato da Tuttosport l'obiettivo è quello di imitare il modello Ajax.

Il romeno viene dall'esperienza con l'Under 18, ed è considerato il profilo ideale per la crescita della cantera nerazzurra.