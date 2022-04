Inter, Lukaku, ora si può! L'obiettivo è la coppia d'attacco da sogno

Inter, stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport Romelu Lukaku starebbe facendo di tutto per tornare a Milano.

Il belga è arrivato nell'estate del 2020, e si è subito preso la scena in nerazzurro oltre che il cuore dei tifosi. Tuttavia in estate, e per la precisione ad inizio agosto del 2021, si è consumato un addio abbastanza burrascoso tra le parti, con l'attaccante che ha scelto di tornare al Chelsea. Nonostante ciò però i rapporti con gli ex compagni sono rimasti ottimi, ed è questa la ragione per la quale i messaggi che Lukaku sta mandando dalle parti di Appiano Gentile stanno trovando terreno fertile. La Gazzetta dello Sport parla di video chiamate, chat e telefonate. Ma ci sono margini affinché l'operazione vada in porto?

La rosea scrive che quando il corteggiamento da parte del belga è iniziato le chances che l'affare andasse in porto erano davvero ridotte. Ad oggi invece questo scenario non appare così impossibile. Tutto dipenderà dalla volontà del club londinese, che dovrà accettare le condizioni di Beppe Marotta e lasciar partite il giocatore con la formula del prestito oneroso. Il sogno della dirigenza nerazzurra è quella di costruire una coppia di attacco da sogno, composta dallo stesso Lukaku e da Paulo Dybala, giocatore che l'Inter vorrebbe ingaggiare a parametro zero.

Intanto, sempre sul fronte attacco, ma con una proiezione più immediata, il tecnico Simone Inzaghi sta ridisegnando il reparto in vista del match contro il Verona, visto che Lutaro Martinez sarà assente per squalifica (qui i dettagli sulle possibili scelte).