Inter, Lukaku ora è al top della forma. Questo il segreto della rinascita

I giorni in cui i tifosi rimpiangevano Icardi dopo aver visto giocare un Lukaku a volte lento ed impacciato appaiono ormai superati. Il belga si è preso l'Inter, raggiungendo numeri impressionanti.

Al momento sono 11 le reti messe a segno, su un totale di 21 tiri in porta. La media realizzativa è quindi superiore al 52%. Lukaku ha inoltre dimostrato di non essere solo un attaccante fisico, ma di essere dotato anche di una grande tecnica. Con il suo aiuto infatti l'attaccante ha contribuito alla definitiva esplosione di Lautaro Martinez.

Tutto ciò è stato frutto di una ritrovata condizione fisica. Questo risultato è stato raggiunto grazie al fatto di aver giocato con continuità, ma non solo. Lukaku, come tutti gli altri giocatori, è stato sottoposto alle "cure" del nutrizionista Pincella. Non è arrivato da manchester in sovrappeso, ma ora appare più leggero, e sembra davvero al top della condizione.