Inter, Lukaku-Lautaro Martinez: ora i numeri sono impressionanti

Tuttosport questa mattina ha realizzato un approfondimento sui numeri dei due attaccanti, Lukaku e Lautaro, assoluti protagonisti del match di ieri contro lo Slavia Praga.

I numeri della coppia offensiva di Conte sono davvero importanti. L'argentino ed il belga hanno realizzato 22 gol fino a questo momento.

E se Lukaku li ha concentrati quasi esclusivamente in campionato (ieri la prima rete in Champions), Lautaro li ha distribuiti tra le due competizioni: sono infatti 6 le reti in serie A contro le 5 europee.