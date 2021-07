Inter, Lukaku: il retroscena sulle vacanze. E Inzaghi resta ‘a bocca aperta’

Inter, Lukaku: il centravanti belga è sbarcato ieri sera (domenica 25 luglio, ndr) a Milano. Dopodiché ha subito raggiunto il ritiro di Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi già per l’allenamento di oggi (lunedì).

Tuttosport rivela il retroscena sulle vacanze che Lukaku ha trascorso al di là dell’Atlantico: “A Miami si era lasciato immortalare per i social mentre si allenava con i durissimi sistemi della NFL (la lega di football più importante del mondo, ndr) al fianco di professionisti del settore, mostrando i muscoli e una condizione fisica già invidiabile”.

Per questo motivo, come riporta il quotidiano sportivo, Inzaghi lo “metterà alla prova subito, affidandogli le chiavi dell’attacco interista come già capitato nelle due precedenti stagioni: lo Scudetto - assicura Tuttosport - non ha certo placato la fame di successi del centravanti belga, anzi l’essere riuscito a ottenere uno straordinario risultato di squadra è uno stimolo in più per continuare a imporre la legge nerazzurra in Italia e magari togliersi qualche soddisfazione in più in Champions League”.

Per rivedere in azione la coppia Lukaku-Lautaro, però, bisognerà pazientare ancora un po’: “Almeno - anticipa il quotidiano - i primi giorni di agosto”. Intanto oggi Simone Inzaghi riavrà a disposizione anche Sanchez, Vidal e Vecino".