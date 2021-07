Inter, Lukaku è tornato. Quella chiamata con Inzaghi, la Scarpa d'Oro

Inter, è tornato Lukaku. Il centravanti nerazzurro è pronto a correre nuovamente per i colori che da due anni ama e onora. La Gazzetta dello Sport racconta oggi di un feeling già partito con il tecnico Simone Inzaghi.

"Romelu ha apprezzato tantissimo la telefonata del tecnico ricevuta durante l’Europeo. Simone si era complimentato con lui per l’incredibile crescita degli ultimi anni, confessandogli l’emozione di poter cominciare presto questa nuova collaborazione. Dopo aver portato Immobile alla Scarpa d’oro, Inzaghi si è messo al lavoro per studiare il modo di poter rendere ancora più distruttiva la potenza fisica di Lukaku", il punto del quotidiano.

Un intendimento bellicoso, insomma, quello che si prospetta. Lukaku vuole trascinare ancora, e Inzaghi pensa di aiutarlo con schemi ancora più a servizio delle doti del forte centravanti belga. Come fu, appunto, per Immobile, letteralmente trasportato - dall'attuale mister nerazzurro - in una dimensione da cannibale puro in un gioco spumeggiante e a misura delle qualità del terminale offensivo.

In attesa di nuovi colpi dal mercato, e dei giusti innesti per permettere a Lukaku di segnare altri gol, "Inzaghi pensa soltanto al lavoro: e da oggi sarà più bello con tanti big a disposizione e con Re Romelu di nuovo a casa".