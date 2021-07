Inter, Lukaku è già pronto. La risposta ad uno sfottò su Chiellini

Inter, Romelu Lukaku sta tornando. Il centravanti nerazzurro, uomo simbolo dell'ultimo scudetto, è pronto a ricominciare e sta ricaricando le pile in vista delle ripresa col gruppo, ora allenato da Simone Inzaghi.

"Rom lo farà con lo stesso orgoglio con cui ieri ha risposto allo sfottò di un tifoso sui social, che gli chiedeva se tutti questi allenamenti serviranno ad uscire «dalla tasca di Chiellini»: «Sono felice per l’Italia... però i campioni dell’Italia siamo noi dell’Inter, ricordatelo». Per confermare lo status di campione, Lukaku arriverà a Orlando già in ottima forma, come si intuisce dai video postati in questi giorni in rete", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Un Lukaku, insomma, più che mai propositivo. Per buona pace delle voci - fin da subito - rispedite al mittente di un calciatore in bilico. L'Europeo è stata una delusione, e Lukaku puntava verosimilmente al titolo, ma la sua carriera gli metterà di fronte altre ghiotte chance.

"Ora Romelu è alle Isole Turks e Caicos, in pieno oceano Atlantico. Ultimi giorni di relax con famiglia e amici, con la solita parentesi dedicata all’allenamento. Le buone abitudini non cambiano, come il desiderio di vincere con la maglia dell’Inter", la conferma netta del quotidiano. Lukaku sarà ancora centrale nel mondo Inter.