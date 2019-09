Inter, Lukaku batte il Fenomeno nel suo primo derby di Milano

Romelu Lukaku si è presentato con un gol al suo primo appuntamento con il Derby di Milano, sancendo di fatto la vittoria su un match dominato dai nerazzurri.

Tuttosport, in edicola stamane, sottolinea come per il belga è ormai abitudine segnare con estrema continuità a inizio stagione: "Per 80 minuti, recupero del primo tempo compreso, Romelu Lukaku era stato il peggiore dell’Inter, forse l’unico sotto la sufficienza. Una trentina scarsa di palloni giocati, una decina persi e pochi spunti degni, con un destro – il suo piede “sbagliato” – che nel primo tempo non era riuscito a superare Donnarumma.

Che Lukaku segnasse, però, era scritto nelle stelle e magari anche in tribuna, dove era seduto fra Seedorf, Collina e Infantino un certo Ronaldo, Ronaldo il Fenomeno, uno che il 22 novembre 1997 bagnò il suo primo derby con un gol su rigore. Quella sfida però terminò 2-2, ieri Lukaku ha fatto meglio, confermandosi un cecchino degli avvii di campionato: nelle ultime quattro stagioni, infatti, ha sempre segnato almeno tre reti nelle prime quattro presenze. Lui che era rimasto a secco nei quattro derby di Manchester che aveva disputato contro il City, ma aveva realizzato ben tre reti al Liverpool con la maglia dell’Everton“.