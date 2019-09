Inter, Lukaku annuncia "novità" per i tifosi nerazzurri al prossimo gol

In una lunga intervista rilasciata ai colleghi di Rolling Stones, Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato anche delle sue esultanze dopo i gol.

Il belga, si è soffermato molto sull'esultanza dopo il gol al Lecce, con l'inchino rivolto verso i tifosi nerazzurri. "Non lo so. La prossima volta cercherò di fare un'esultanza che la gente possa riconoscere come la mia esultanza. Ma di certo l'inchino ritornerà".

Dopo la panchina contro San Marino, l’attaccante è pronto a riprendersi il Belgio domani sera, per poi ritornare ad Appiano Gentile e chissà, mettere a segno nuovamente a San Siro il terzo gol consecutivo con la maglia nerazzurra.