Inter, lo stop permette a Conte di recuperare il giocatore decisivo

Inter, la gara che si sarebbe dovuta giocare sabato contro il Sassuolo ha portato anche una possibile buona notizia in casa nerazzurra. Nella sfortuna infatti Conte può intravedere un lato positivo. Vidal, che si è operato e che sta vivendo il periodo di convalescenza, potrebbe disputare il match con i neroverdi (cosa che non avrebbe potuto fare ovviamente se si fosse giocato due giorni fa).

Questo ovviamente a condizione che i due club si mettano d'accordo per i 14 aprile. Al momento, scrive la Gazzetta dello Sport, la data più plausibile resta il 7 aprile. Il cileno comunque non ci sarà contro il Bologna, mentre dovrebbe rientrare con il Cagliari. Se si giocasse il 14 quindi sarebbe presente anche con gli uomini di De Zerbi.

Un rientro importante per Conte, che ha definito il match contro la Juventus fondamentale per la svolta. E decisivo in quel caso fu proprio Vidal, che ha messo a segno l'unica rete in campionato di questa stagione.