Inter, lo scudetto porta con sé un risvolto che mancava da 10 anni

Inter, nella giornata di ieri i nerazzurri hanno conquistato lo scudetto grazie alla mancata vittoria degli uomini di Gasperini sul Sassuolo. In questo modo i tre punti di sabato contro il Crotone sono risultati decisivi.

Ora con il 19esimo titolo sul petto non parte solo la rincorsa alla seconda stella. Ci sarà anche l'obiettivo di affermarsi in Europa. E proprio la vittoria del campionato potrebbe dare una mano importante in questo senso. L'anno prossimo infatti l'Inter, nei sorteggi di Champions Legue, balzerà direttamente in prima fascia, come riconosciuto ad ogni squadra campione del proprio paese.

Negli ultimi due anni si è partiti da quarta e terza fascia, cosa che ovviamente non ha aiutato nei sorteggi. Ora ci sarà un bel balzo che riporterà i nerazzurri laddove si sono trovati l'ultima volta ben 10 anni fa.