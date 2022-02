Inter-Liverpool e la qualità di Calhanoglu. Ma una punta sbaglia tutto

Quella dell'Inter contro il Liverpool è stata una sconfitta bruciante.

Ieri a San Siro, i nerazzurri avrebbero meritato ben altro risultato al cospetto di un avversario, il Liverpool, che ha avuto la meglio soltanto nel finale. Una partita ben giocata dai ragazzi di Inzaghi, colpevoli di non aver concretizzato le occasioni create. C'è un migliore su tutti nelle pagelle odierne del Corriere dello Sport.

E' Hakan Calhanoglu il nerazzurro che ha più brillato nella notte del Meazza. "Regge alla grande il palcoscenico: personalità e qualità", il giudizio del quotidiano che assegna un 7 al fantasista turco.

Male, invece, Edin Dzeko. Il bosniaco non va oltre il 5. "Gli manca costantemente una frazione di secondo". Il riferimento è evidentemente ai numerosi errori in fase di definizione delle azioni dell'Inter. Proprio le punte non hanno certo brillato: anche Lautaro, del resto, non raggiunge la sufficienza (voto 5.5).