Inter Liverpool, ci sarà una bocciatura clamorosa? E Inzaghi ha una grana

Inter Liverpool di questa sera rappresenta la prima partecipazione dei nerazzurri agli ottavi di finale di Champions Legaue dopo 11 anni di assenza.

Il fato non è stato di certo benevolo con la squadra di Simone Inzaghi, sia perché l'avversario è tra i peggiori, ma soprattutto per il modo in cui si è arrivati alla definizione di tale incrocio. Il sorteggio aveva indicato l'Ajax come rivale, ma la prima ripetizione della storia ha cambiato lo scenario. E allora ci sarà da fare i conti con un cliente terribile come Klopp, pronto a scatenare i suoi assi (Salah e Mané su tutti). Il tecnico nerazzurro dal canto suo dovrà fare a meno di Nicolò Barella, squalificato anche per il match di ritorno. Il dubbio più grande riguarda il partner di Dzeko, ed il nodo, secondo Tuttosport, sarebbe stato sciolto in favore di Lautaro Martinez.

Secondo il quotidiano un giocatore che andrebbe verso la bocciatura sarebbe Stefan De Vrij, non all'altezza delle sue prestazioni nelle ultime occasioni. Tuttavia, nonostante ci sia un pensiero che porta a Danilo D'Ambrosio, la gerarchia non dovrebbe essere stravolta. "Pure in questo caso, un allenatore attento agli equilibri interni quale è Inzaghi, difficilmente cambierà la difesa titolare una volta recuperato alla causa pure Alessandro Bastoni che ieri, come previsto è rientrato in gruppo." La vera grana, chiude Tuttosport, è un'altra. Barella, come detto, non ci sarà. Al suo posto giocherà Arturo Vidal. Tuttavia ieri si è fermato ai box anche Mattias Vecino. Per questa ragione l'allenatore potrà pescare dalla panchina il solo Roberto Gagliardini, qualora ci fosse necessità mdi avere forze fresche in campo.