Inter, linea delineata da Bc Partners per la guida del club e il mercato

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina è tornato a parlare della trattativa in corso tra Suning e Bc Partners che dovrebbe trasferire la proprietà del club proprio a quest'ultimo fondo. Ma cosa accadrà una volta che questo passaggio di consegne sarà perfezionato?.

Il quotidiano romano riporta la notizia secondo la quale la prima questione sarò quella di trovare un manager di altissimo profilo cui affidare la guida del club. Il dictat per quanto riguarda questo profilo è uno solo. Si tratterà di un personaggio il cui interismo dovrà essere di riconoscimento immediato.

Per quanto riguarda il mercato invece si punterà sui giovani di talento, così da evitare costi eccessivi per i cartellini e stipendi troppo elevati. Vista la rosa attuale non sarà semplice raggiungere questo obiettivo, e scrive ancora il Cds, il rischio di impoverimento della rosa è elevato.