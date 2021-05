Inter, le ultimissime novità sul nuovo sponsor e il 'rebus' della nuova maglia

Inter-Pirelli ai saluti. Dopo 26 anni passati insieme - tra gioie e trofei alzati al cielo - le strade dei due si dividono... o non proprio. Infatti lo sponsor non si vedrà più sulle maglie da gioco, ma rimarrà presente sui banner dello stadio e continuerà ad essere legato ai nerazzurri durante alcuni eventi ai fini del marketing. Così riporta quest'oggi la Gazzetta dello Sport.

Una storia che termina proprio nel giorno clou della gioia nerazzurra: un trofeo alzato al cielo dopo ben 11 anni d'attesa. D'altronde quale momento migliore dopo il primo intreccio di destini - tra lo sponsor ed il club nerazzurro - avvenuto nel 1995: "Pirelli ne ha viste di ogni: dall'arrivo in pompa magna di Ronaldo al 5 maggio, dalle cadute pre alle risalite post Calciopoli, dal lampo del Triplete all'attesa per questa prima gioia cinese. Ha marchiato momenti iconici, come lo spot del 1998 in cui è ritratto il Fenomeno nella posa del Cristo Redentore di Rio o,più recentemente, le speciali divise con i cognomi in caratteri cinesi per celebrare il Capodanno di Pechino". Ora il marchio diventerà - fino al 2023/24 - Global Tyre Partner.

Perciò i nerazzurri, in questo momento, stanno lottando contro il tempo per arrivare a trovare un accordo con il prossimo main sponsor che li accompagneranno nelle prossime stagioni. Stando alle indiscrezioni della rosea potrebbe trattarsi di un brand americano: "Se ne saprà di più nelle prossime settimane. Di certo c'è che quest'oggi non verrà inaugurata la prima maglia proprio perché ancora alla ricerca dello sponsor principale. Sparirà comunque lo spazio posteriore, nella divisa da gioco, riservato a Driver che verrà sostituito da Lenovo".