Inter, le ultime: Handanovic 'sul filo', dubbio anche in attacco

Per l'Inter quella di questo pomeriggio contro l'Udinese sarà una sfida fondamentale.

Vincere, e sperare ancora. Augurandosi che, poco prima, il Milan inciampi contro la Fiorentina. Sarà una domenica importantissima dunque. Il Corriere dello Sport spiega le probabili mosse di formazione.

I nerazzurri (qui le parole di ieri di Simone Inzaghi in conferenza stampa) devono risolvere diversi enigmi. Il primo riguarda la porta: ce la farà Samir Handanovic a rientrare fra i pali dopo la panchina di Bologna? Lo sloveno è appeso ad un filo, scrive il quotidiano. Sarà lui a scegliere se la sente, e decisiva sarà la mattinata; in caso di forfait pronto Radu.

Una maglia se la contendono, poi, Lautaro e Correa in attacco, al fianco di Dzeko. Vidal è l'indiziato a prendere il posto di Calhanoglu (il bel gesto del turco); in difesa Dumfries deve guardarsi dalla concorrenza di Darmian; mentre Dimarco è favorito su D'Ambrosio per l'ultimo posto nel terzetto difensivo, ancora orfano di Bastoni.